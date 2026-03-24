Nuove frontiere per la cura del tumore del pancreas nella rete internazionale anche la Radioterapia Oncologica di Chieti

La Radioterapia Oncologica di Chieti entra a far parte di una rete internazionale dedicata alla cura del tumore del pancreas. Questa collaborazione mira a migliorare le opzioni terapeutiche e a condividere le tecniche più avanzate nel trattamento. La presenza in questa rete consente di accedere a nuovi approcci e di partecipare a studi clinici di livello mondiale.

La Radioterapia Oncologica di Chieti nella rete internazionale che apre nuove frontiere per la cura dei tumori del pancreas.Infatti, in campo radioterapico, è stata pubblicata nei giorni scorsi, sulla rivista scientifica “Cancers”, la prima meta-analisi originale di studi scientifici, condotta in Italia, Austria e Polonia da 14 centri di Radioterapia Oncologica, tra i quali la Radioterapia Oncologica di Chieti. La ricerca confronta l’utilizzo della moderna Radioterapia Stereotassica con la classica Chemio-Radioterapia nel Carcinoma del Pancreatico. È il cancro con la minore sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, arrivando ad appena l’11% negli uomini e il 12% nelle donne. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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