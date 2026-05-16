Prosegue la ricostruzione Online un nuovo portale

È stato aperto un nuovo portale online dedicato alla ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio. La fase di emergenza si è conclusa, ma le attività di recupero e miglioramento delle strutture proseguono senza interruzioni. Le autorità competenti stanno coordinando gli interventi, mentre i cittadini possono consultare il portale per aggiornamenti e informazioni utili. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso ai servizi e alle risorse necessarie per il ripristino delle aree colpite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"La fase dell’emergenza si è chiusa, ma il lavoro sulla ricostruzione e sulla messa in sicurezza del territorio continua senza sosta". A sottolinearlo una nota della Regione a tre anni dalle drammatiche alluvioni che nel mese di maggio 2023 colpirono l’ Emilia-Romagna in due ondate consecutive: la prima il 2 e il 3, la seconda il 16 e 17. Ad oggi sono 6.011 gli interventi per la ricostruzione pubblica in regione, per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro: "le opere di somma urgenza risultano quasi interamente concluse, i cantieri più complessi sono in parte terminati, in parte in corso e in parte in fase di progettazione. Per quanto riguarda questi ultimi, circa un terzo dovrebbe iniziare, secondo quanto indicato dai soggetti attuatori, entro il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prosegue la ricostruzione. Online un nuovo portale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Viaggio in Camper in SICILIA il nostro ITINERARIO COMPLETO Sullo stesso argomento Post-alluvione, il punto sulla ricostruzione: 2,5 miliardi per i cantieri e nuovo portale per i cittadiniA tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione... Traghetti online: arriva il nuovo portale a zero commissioniIl mercato delle prenotazioni marittime vede l’ingresso di un nuovo attore digitale che punta a scardinare le logiche dei grandi aggregatori...