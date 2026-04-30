Un uomo del Fermano ha ritrovato un libretto bancario risalente agli anni Quaranta contenente 3.797 lire. Dopo aver calcolato la rivalutazione con gli interessi legali, il valore attuale potrebbe arrivare a circa 94 mila euro. La scoperta ha attirato l’attenzione sulla possibilità di recuperare somme di denaro legate a vecchi strumenti finanziari. La storia è stata resa nota attraverso i canali di informazione locali.

? Cosa sapere Un uomo del Fermano ritrova un libretto bancario degli anni '40 con 3797 lire.. Il saldo rivalutato con interessi legali può raggiungere oggi circa 94 mila euro.. Un uomo di circa 60 anni, originario di Montegiorgio e residente in un comune della zona fermana, ha scoperto un tesoro nascosto tra i ricordi di famiglia rinvenendo una scatola di scarpe contenente un libretto bancario degli anni ’40 con un saldo di 3797 lire. Il ritrovamento, avvenuto tra le vecchie fotografie del matrimonio dei genitori del protagonista, ha dato il via a una vicenda che vede coinvolto l’avvocato Stefano Rossi, il quale ha riportato la notizia dopo un precedente caso simile segnalato dall’Associazione Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritrovato libretto degli anni ’40: quel saldo può valere 94 mila euro

Notizie correlate

Dichiarano guadagni da 2 mila euro al mese, sono per lo più uomini e hanno circa 32 anni: l’identikit dei 40 mila influencer italiani “ufficiali” (quasi tutti non vip)Se il termine “influencer” evoca nell’immaginario collettivo vacanze da sogno in resort a cinque stelle e cachet stellari per un singolo post, la...

Aveva solo 1000 lire sul vecchio libretto: dopo 60 anni apre quel baule e scopre di avere una fortunaUn uomo di 72 anni residente in provincia di Lecco ha scoperto in un vecchio baule un libretto di risparmio dimenticato dal 1963, contenente un...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Ritrova un libretto del 1965: Oggi vale quarantamila euro.

Ritrova un libretto del 1965: «Oggi vale quarantamila euro»Cirimido, la proprietaria ha 72 anni, il titolo era finito tra vecchie pagelle. L’avvocato: «Il documento è valido». La banca: «Disponibili a valutare» ... laprovinciadicomo.it

Libretto del 1963 ritrovato dopo 50 anni: mille lire diventano 50mila euroIl titolare, l'attore di teatro Umberto Libassi, ha ritrovato il libretto con le mille lire che gli avevano intestato i genitori nel 1963 nascosto in un baule custodito in un deposito. L'uomo, come ... corriereadriatico.it