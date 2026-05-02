Il nuovo primo ministro ungherese ha scelto di nominare come ministro della Giustizia il cognato, nonostante le critiche riguardo a un possibile conflitto di interessi. La decisione è arrivata poche settimane dopo l’insediamento, in un momento in cui si discute molto di riforme e di lotta alla corruzione nel paese. La nomina ha suscitato reazioni contrastanti tra esponenti politici e cittadini.

Il nuovo premier ungherese Peter Magyar, paladino della lotta alla corruzione, ha nominato il cognato ministro della Giustizia, respingendo le polemiche sul possibile conflitto di interessi. "Conosco questa persona da molto tempo. La mia decisione si basa sulla sua preparazione e sul suo impegno per lo Stato di diritto", ha dichiarato il leader di Tisza in un post sul social network X, spiegando la scelta di Márton Melléthei-Barna per il ruolo di Guardasigilli nel governo che entrerà in carica il 9 maggio prossimo. Magyar ha ammesso che la decisione "ha creato un serio dilemma anche per me", alla luce del legame familiare con il futuro ministro, sposato con la sorella, ma ha sottolineato che le preoccupazioni sono "comprensibili" e che la "nomina è fondata esclusivamente sul merito".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ungheria, il neopremier che piace alla Sinistra nomina il cognato ministro della Giustizia

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