La partita tra Cremonese e Torino si disputa domenica alle 12:30, nell’ambito della trentatreesima giornata di Serie A. Si tratta di un incontro che vede i precedenti influenzare le scelte del tecnico del Torino. Sono disponibili statistiche, notizie e probabili formazioni, mentre i dettagli sulla diretta tv e lo streaming sono già stati comunicati.

Cremonese-Torino è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Cremonese si è di nuovo complicata la vita perdendo il delicato scontro diretto di Cagliari. Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Marco Giampaolo, destinati a giocarsi fino all’ultimo la salvezza con il Lecce, squadra con cui i grigiorossi condividono oggi il terzultimo posto in classifica. In Sardegna i lombardi hanno fatto troppo poco (la miseria di 0.28 xG) per pensare di poter ambire a qualcosa di più di un pareggio e nel secondo tempo è arrivato puntuale il vantaggio rossoblù targato Esposito.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Torino: i precedenti turbano Giampaolo

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