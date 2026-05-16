Pronostico Real Oviedo-Alavés | trequarti di salvezza

La partita tra Real Oviedo e Alavés si disputa domenica, entrando nella trentasettesima giornata della Liga. Attualmente, il Real Oviedo è l’unica squadra retrocessa dalla massima divisione spagnola. La sfida si svolge in un momento decisivo per entrambe le formazioni, con obiettivi diversi in classifica. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, mentre il pronostico si concentra su un esito che potrebbe influenzare la loro posizione nella stagione in corso. La partita sarà visibile su uno dei principali canali sportivi.

Real Oviedo-Alaves è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico L’unica squadra al momento retrocessa dalla Liga è il Real Oviedo. Una vagonata di altri club si giocano la permanenza e, tra queste, c’è pure l’Alaves che di punti in classifica ne ha 40 ma che, incredibilmente, rischia grosso. Pronostico Real Oviedo-Alaves: trequarti di salvezza (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una cosa mai successa in questo campionato. Ma per gli ospiti, appunto, arriva la possibilità di prendersi una grossa fetta di permanenza in questo match che non si può sbagliare. Sì, è vero che il Real Oviedo ha onorato fino alla fine tutti gli impegni e non ha concesso nulla a nessuno, ma gli ospiti hanno per forza da dare qualcosa in più in questa partita se vogliono mettersi quasi al sicuro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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