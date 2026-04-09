Sabato si svolge la partita tra la Real Sociedad e l’Alavés, valida per la trentunesima giornata della Liga. La Real Sociedad cerca di consolidare la sua posizione in classifica, mentre l’Alavés affronta la sfida con l’obiettivo di ottenere punti importanti. La gara rappresenta la quarta consecutiva in cui le due squadre si affrontano. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Real Sociedad-Alavés è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La Real Sociedad è in corsa per un posto in Europa. Solamente tre punti dividono la squadra dalla Conference ma crediamo fermamente, visto che il quinto posto potrebbe regalare la Champions, che anche la settima posizione potrebbe bastare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una ripresa netta dei baschi, che dopo un avvio di annata deludente hanno iniziato a marciare in maniera clamorosa dimostrando di avere qualità da vendere. E adesso i frutti si stanno vedendo. Sono 11 i risultati utili di fila in casa, sono tre le vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Alavés: quarta di fila

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