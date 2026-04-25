Pronostico Genoa-Como | assalto al Grifone per salvare il sogno europeo

Domenica alle 15:00 si disputa la partita tra Genoa e Como, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La gara si svolge allo stadio di casa del Genoa. Sono pubblicate statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a informazioni su come seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming.

Genoa-Como è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Situazione insolita per un Como che in quest’annata memorabile non aveva mai incassato tre sconfitte di fila. In Coppa Italia, martedì scorso, i lariani si sono arresi per l’ennesima volta all’Inter, indiscutibilmente la loro bestia nera (5 KO e un solo pareggio tra campionato e coppa da quando hanno rimesso piede in massima serie). E, proprio come era avvenuto due settimane fa nel match di Serie A, terminato con un pirotecnico 4-3 per gli uomini di Cristian Chivu,...🔗 Leggi su Ilveggente.it

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