Il match tra Braga e Betis, valido per i quarti di finale di Europa League, si conclude con una situazione ancora aperta in vista del ritorno. La squadra spagnola ha ottenuto la sua ultima vittoria qualche settimana fa contro il Panathinaikos in questa competizione. La partita si può seguire in diretta e le formazioni probabili sono state già annunciate, lasciando tutto ancora da decidere per il secondo incontro.

Braga-Betis è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico L’ultima vittoria del Betis è stata quella di qualche settimana fa contro il Panathinaikos in Europa League. Adesso gli spagnoli, arrivati a questo punto della manifestazione, e con un quinto posto in classifica nella Liga che è da difendere, pensano anche a vincere questa Coppa. Per qualità tecniche la squadra di Pellegrini ce la potrebbe fare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma il passaggio del turno contro il Braga è tutt’altro che semplice. I portoghesi, in casa, hanno un cammino invidiabile in tutte le manifestazioni che giocano e, in stagione, hanno perso solamente tre volte davanti al pubblico amico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Braga-Betis: si decide tutto al ritorno

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