Il 17 maggio si gioca una partita decisiva in Ligue 1 al Velodrome, con il Marsiglia che deve assolutamente ottenere una vittoria per evitare di scendere in Conference League. Il Rennes, invece, ha ancora possibilità di qualificarsi in Champions League, rendendo l'incontro particolarmente importante per entrambe le squadre. La sfida rappresenta uno snodo cruciale per le sorti delle rispettive stagioni e potrebbe influenzare le classifiche finali della massima divisione francese.

Ligue 1, finale bollente al Velodrome: il Marsiglia deve per forza vincere se vuole evitare la Conference, mentre il Rennes può ancora finire in Champions League. Tutto è pronto per l’ultima, caldissima, giornata di Ligue 1, con i verdetti europei e la salvezza che si decideranno in contemporanea domenica sera alle 21:00. Gran parte dei riflettori sono puntati sul catino bollente del Velodrome per una vera e propria resa dei conti continentale: Marsiglia-Rennes. Si sfidano rispettivamente la sesta e la quinta della classe, separate da tre lunghezze (56 punti contro 59). Per i Phocéens la Champions League è ormai svanita matematicamente, ma rimangono novanta minuti per evitare lo spettro della Conference League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Ligue 1 17 maggio: a Marsiglia scontro diretto da dentro o fuori

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