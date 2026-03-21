Marsiglia-Lille domenica 22 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 17:15 si svolgerà la partita tra Marsiglia e Lille. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La sfida si svolge in un momento in cui i Phoceens cercano di ridurre il divario di cinque punti dai Dogues, che attualmente guidano la classifica.

Tra Marsiglia e Lille è sfida ad alta tensione in ottica Champions League, con i Phoceens che al momento vedono i Dogues dall’alto di 5 punti di distacco. Per il momento Beye tra mille difficoltà è riuscito a rimettere in sesto la barca, trovando vittorie tanto pesanti quanto sofferte e riportando la squadra al terzo posto dietro all’irraggiungibile duo di testa. L’obiettivo minimo è il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marsiglia-Lille (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Angers-Lille (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiContinua il periodo nero del Lille che dopo aver perso in casa contro la Stella Rossa nell’andata dei playoff va a far visita al sorprendente Angers. Angers-Lille (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiContinua il periodo nero del Lille che dopo aver perso in casa contro la Stella Rossa nell’andata dei playoff va a far visita al sorprendente Angers. Una raccolta di contenuti su Marsiglia Lille domenica 22 marzo 2026... Temi più discussi: Live Marsiglia - Lille - Ligue 1: Punteggi & Highlights Calcio - 22/03/2026; Ligue 1, Marsiglia-Lille: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto; Risultati elezioni municipali in Francia, sinistra avanti a Parigi, cresce RN. Ligue 1, Marsiglia-Lille: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVNon perdere la sfida: scopri come vedere Marsiglia-Lille in diretta tv e streaming live ... msn.com Ligue 1, il Lille batte e aggancia il Marsiglia in classifica: De Zerbi fallisce l'approdo in vettaLille batte Olympique Marsiglia nel secondo anticipo di questo venerdì di Ligue 1. Allo Stade Pierre-Mauroy, i padroni di casa partono fortissimo, pressando alto e approfittando delle amnesie ... tuttomercatoweb.com