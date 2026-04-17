Lorient-Marsiglia sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:00 si disputa il trentesimo turno di Ligue 1 con la partita tra Lorient e Marsiglia. Il Marsiglia, guidato dall’allenatore Beye, arriva dopo una sconfitta contro il Lione. Poco prima della partita, l’allenatore del Lorient aveva annunciato di non voler rinnovare il contratto con il club bretone, dopo aver lasciato l'incarico di recente.

Trentesimo turno di Ligue1 e il Marsiglia di Beye è impegnato in casa del Lorient di Pantaloni. I merlus vengono dal KO di Lione, che ha fatto seguito all’annuncio del rifiuto da parte del tecnico ex Ajaccio di rinnovare con il club bretone. Un rapporto che si conclude bruscamente dopo un solo anno, con il club che è già a caccia di una nuova guida tecnica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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