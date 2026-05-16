Pronostici Eredivisie 17 maggio | negli ultimi 90 minuti si decidono Champions e retrocessione

Il campionato olandese si avvia alla conclusione con l’ultimo turno di partite che deciderà posizioni e retrocessioni. Nei 90 minuti finali, le squadre sono impegnate a conquistare punti fondamentali per le qualificazioni alla Champions League e per evitare la retrocessione. Il PSV, già campione, sarà protagonista di una sfida decisiva nel corso di questa giornata, mentre le altre squadre si contendono le ultime posizioni utili per i piazzamenti europei o per mantenere la categoria.

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Eredivisie, un ultimo turno da vivere tutto d’un fiato nel massimo campionato olandese. Il PSV campione sarà arbitro di una incandescente corsa al terzo posto. Siamo arrivati ai novanta minuti finali di un’Eredivisie che ha già espresso i suoi verdetti più pesanti in vetta, ma che promette ancora scintille per quanto concerne i piazzamenti europei. Il PSV Eindhoven ha letteralmente dominato la stagione, diventando campione d’Olanda con largo anticipo e scavando un divario abissale di ben 19 punti sulle inseguitrici. Anche il secondo posto è blindatissimo nelle mani del Feyenoord, che vanta quattro lunghezze di vantaggio sulla terza ed ha già festeggiato l’accesso diretto alla prossima Champions League senza passare dalle forche caudine dei preliminari. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Eredivisie 17 maggio: negli ultimi 90 minuti si decidono Champions e retrocessione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Cesena pareggia a Carrara e l'Avellino perde, la volata playoff si decide negli ultimi 90 minutiIl Cesena non va oltre lo 0-0 sul campo della Carrarese in un match combattuto ed equilibrato. Serie A: la corsa Champions si decide negli ultimi 180 minutiCinque squadre in cinque punti: è questa la fotografia della corsa Champions a due giornate dal termine.