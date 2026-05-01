Il Cesena pareggia a Carrara e l' Avellino perde la volata playoff si decide negli ultimi 90 minuti

Il Cesena ha concluso con un pareggio a reti bialtre sul campo della Carrarese, in una partita equilibrata e combattuta. Nel frattempo, l'Avellino ha subito una sconfitta in trasferta contro una squadra dell'Empoli, permettendo al Cesena di raggiungerli in classifica all’ottavo posto. La corsa ai playoff si decide negli ultimi 90 minuti, con entrambe le squadre impegnate nelle sfide finali.

Il Cesena non va oltre lo 0-0 sul campo della Carrarese in un match combattuto ed equilibrato. La nota lieta per il Cavalluccio in questo primo maggio arriva da Empoli, l'Avellino perde e viene agganciato all'ottavo posto dai romagnoli. Tre squadre a 46 punti in quanto, a sorpresa, il Mantova.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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