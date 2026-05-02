Sabato 2 maggio si giocheranno diverse partite in vari campionati europei, tra cui Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, Eredivisie e Ligue 1. Le gare rappresentano le fasi finali delle competizioni nazionali, con molte squadre che cercano di ottenere risultati decisivi in vista della conclusione del campionato. Le partite coinvolgono alcune delle squadre più note dei rispettivi tornei, con incontri che si svolgeranno in diverse città europee.

I pronostici di sabato 2 maggio, ci sono partite di Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, Eredivisie e Ligue 1 I principali campionati europei si avviano ormai alla conclusione. Nella Liga spagnola riflettori puntati su Valencia-Atletico Madrid: al Mestalla i padroni di casa possono evitare la sconfitta in una gara da almeno due reti complessive. I colchoneros avranno naturalmente la testa già alla semifinale di ritorno contro l’Arsenal in Champions League, e Simeone come spesso capitato ultimamente farà turn over pesante. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In Championship l’Ipswich ha motivazioni superiori rispetto al QPR: in palio c’è la promozione in Premier League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di sabato 2 maggio: Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e Ligue 1

Saturday’s Football Predictions (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 Bundesliga) | May 2

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