Nella serata di ieri a Lacchiarella si è tenuta un'assemblea molto partecipata, durante la quale si sono verificati toni accesi tra la sindaca e alcuni rappresentanti del gruppo contrario alle decisioni dell'amministrazione. La discussione si è protratta per diverse ore, con interventi che hanno suscitato vivaci confronti tra i presenti. L'incontro si è concluso senza accordi formali, lasciando aperti alcuni punti all'ordine del giorno.

Un’assemblea partecipata e rovente quella di ieri sera a Lacchiarella, convocata dalla sindaca Antonella Violi. Un incontro arrivato dopo una lunga polemica fra i " No Datacenter " e l’amministrazione comunale, accusata di non aver rispettato l’iter procedurale. Fra i presenti anche cittadini di altri Comuni, come quelli della frazione di Badile di Zibido, che confina con Lacchiarella e dove pochi giorni fa si è tenuta un’altra assemblea sulla questione. Per la sindaca, "i data center forniscono l’infrastruttura fisica per la tecnologia da cui dipendiamo al lavoro e nella vita privata. Ogni volta che apriamo un’applicazione sul nostro telefono, partecipiamo a riunioni virtuali o scattiamo e salviamo una foto, stiamo utilizzando un data center.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - E a Lacchiarella assemblea di fuoco. Scontro tra sindaca e ‘fronte del no’

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