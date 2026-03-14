A Trezzano sul Naviglio si accendono i dibattiti sul progetto di Terna riguardante la nuova cabina elettrica. La maggioranza, l’opposizione e i cittadini si sono espressi con chiarezza: tutti sono contrari alla realizzazione di questa infrastruttura. La discussione si concentra sulla richiesta di fermare il progetto e sui motivi che portano a questa posizione condivisa.

Trezzano sul Naviglio (Milano) – Tutti d’accordo: maggioranza, opposizione e cittadini sono contrari al progetto di Terna per realizzare una stazione elettrica ad alta tensione “a servizio di quattro data center che sorgeranno due a Cusago e gli altri ad Assago e Buccinasco”, hanno spiegato i tecnici di Terna durante la Commissione territorio che ha dato il via alle contestazioni cittadine e politiche contro la cabina elettrica. La stazione . Una stazione (380220Kw) che occuperebbe 67mila metri quadri in pieno Parco Agricolo Sud Milano, di fianco al quartiere residenziale della Marchesina. Sono stati proprio gli abitanti della zona ad avviare la petizione: in poche ore, centinaia di firme sono state raccolte per dire no al progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trezzano, è scontro sul progetto Terna: “Diciamo no alla cabina elettrica”

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