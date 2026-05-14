Un nuovo film ambientato in Antartica si distingue per la sua libertà creativa e per la narrazione lirica che coinvolge lo spettatore. La pellicola affronta temi etici senza ricorrere a retoriche o stereotipi, concentrandosi sui rapporti umani come elemento centrale della storia. La rappresentazione delle ambientazioni e delle dinamiche tra i personaggi contribuisce a creare un racconto affascinante e originale, lontano dai canoni tradizionali del cinema.

Un film che pone i rapporti umani al centro del racconto. Geniale l'idea dell'ambientazione: la base scientifica italiana in Antartide. Ideale come location isolata da tutto, quasi fuori dal tempo e dallo spazio. Uno scenario che aiuta ad interiorizzare in modo intimo e animico l'andamento della dinamica filmica. Il tempo appare scandito dalle relazioni tra i personaggi che evolvono gradualmente fra prassi, abitudini e necessità di adattamento. Originale anche il tema del lavoro scientifico: gli studi sull'ibernazione; quasi una metafora universale sul temaideale della persistenza umana nel tempo. La vita nella base...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Antartica. Quasi una fiaba": un film profondo e originale per fortuna non classificabile nella sua libertà creativa

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