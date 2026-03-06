Chelsea dal profondo blu al profondo rosso è un attimo | i dati Uefa indicano una perdita monstre 407 milioni di euro nel 2024-25

Il Chelsea ha registrato una perdita di 407 milioni di euro nella stagione 2024-25, secondo i dati pubblicati dall'Uefa. La cifra rappresenta un calo finanziario significativo per il club, che ora si trova sotto i riflettori delle autorità europee per la sua situazione economica. I numeri sono stati resi noti in un momento di grande attenzione sul bilancio del club.

Il Telegraph: "Il rapporto mostra come la rosa del Chelsea lo scorso anno fosse la più costosa mai assemblata nella storia del calcio, con un costo totale dei trasferimenti di 1,5 miliardi di sterline" Il Chelsea si trova al centro dell’attenzione finanziaria europea dopo la pubblicazione dei dati Uefa che indicano una perdita monstre nella stagione 2024-25. Il punto del Telegraph. La questione principale riguarda se il club abbia rispettato le regole finanziarie della Premier League e dell’Uefa, le seconde delle quali sono state violate per il periodo 2022-24. Il rapporto della Uefa mostra come la rosa del Chelsea lo scorso anno fosse la più costosa mai assemblata nella storia del calcio, con un costo totale dei trasferimenti di 1,5 miliardi di sterline. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

