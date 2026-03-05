Ue FdI-Ecr | valori e radici europei conferenza del Gruppo ECR a Viterbo con Brunetta

Oggi a Viterbo si è svolta una conferenza del Gruppo ECR, con la partecipazione di Brunetta. L’evento si è concentrato sui valori e le radici europee, affrontando temi legati alla storia e alla cultura dell’Unione. Sono intervenuti rappresentanti politici e studiosi, che hanno discusso sul ruolo delle tradizioni e dell’identità europea nel contesto attuale. La conferenza ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e media locali.

Si è tenuta oggi a Viterbo la conferenza dal titolo 'Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della coesione dell'Europa', nell'ambito della tre giorni dell'incontro esterno della delegazione di più 20 eurodeputati del Gruppo Ecr provenienti da tutta Europa, iniziata ieri. Il dibattito ha approfondito il legame tra identità europea, radici culturali e spirituali, competitività economica e coesione territoriale. In un contesto segnato da rilevanti sfide economiche, sociali e geopolitiche, il patrimonio di valori dell'Europa – intrecciato alla tradizione cristiana e umanistica – è stato proposto come leva strategica per rafforzare fiducia, capitale umano, qualità del lavoro e sviluppo equilibrato dei territori.