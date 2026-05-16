La finale nazionale di ginnastica artistica maschile sta per iniziare, con la Pro Carate tra le squadre candidate a vincere il titolo. La formazione si trova in corsa per il prestigioso scudetto, insieme ad altre due squadre considerate tra le più attese della competizione. La manifestazione si svolge in un clima di attesa e preparazione, con gli atleti pronti a scendere in campo per conquistare il riconoscimento più ambito.

C’è anche la Pro Carate nel terzetto delle grandi favorite per la conquista dello scudetto della ginnastica artistica maschile. Anzi, se vogliamo dirla tutta e con i debiti scongiuri, la compagine di Carate Brianza è la favorita numero uno, ruolo sempre complicato quando si decide tutto in una gara e di mezzo ci sono tante esibizioni e tanti attrezzi da onorare oltre i voti di una giuria. L’atto finale del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica artistica è in programma nel tardo pomeriggio di oggi alla Choruslife Arena di Bergamo. Dopo tre tappe di regular season, la Final Eight assegnerà il Tricolore, con la collaudata e appassionante formula in stile finale olimpica, tutti contro tutti, tre salite senza scarto di attrezzo con ogni squadra che può schierare un massimo di sei ginnasti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pro Carate, caccia al titolo. Al via la finale nazionale

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Pro Carate, title chase. The national final is underway.There is also the Pro Carate nel terzetto delle grandi favorite per la conquista dello title of men's artistic gymnastics. Anzi, se vogliamo dirla tutta e con i debiti scongiuri, la compagine di ... sport.quotidiano.net

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