Carpino punta al titolo nazionale di ' Robotica' | gli studenti del ' P Giulio Castelli' raggiungono la finale

Gli studenti dell'istituto scolastico di Carpino parteciperanno alla finale dei campionati nazionali di Robotica che si terrà l'11 e il 12 maggio. La squadra del 'P. Giulio Castelli' ha raggiunto questa fase dopo aver superato le qualificazioni e si prepara a competere per il titolo nazionale. L'evento si svolgerà in una sede ancora da definire, coinvolgendo varie scuole provenienti da tutta Italia.