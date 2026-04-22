Carpino punta al titolo nazionale di ' Robotica' | gli studenti del ' P Giulio Castelli' raggiungono la finale
Gli studenti dell'istituto scolastico di Carpino parteciperanno alla finale dei campionati nazionali di Robotica che si terrà l'11 e il 12 maggio. La squadra del 'P. Giulio Castelli' ha raggiunto questa fase dopo aver superato le qualificazioni e si prepara a competere per il titolo nazionale. L'evento si svolgerà in una sede ancora da definire, coinvolgendo varie scuole provenienti da tutta Italia.
L'11 e il 12 maggio prossimi anche gli studenti dell'istituto scolastico ‘P. Giulio Castelli’ di Carpino alla finalissima dei campionati nazionali di Robotica: “Siamo in finale” l'urlo di gioia. “Dopo mesi di lavoro, di test, errori, di pomeriggi infiniti e di tanta passione, ce l’abbiamo fatta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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