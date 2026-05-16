Primavera 1 Milan-Torino 1-1 | Perina trova il pareggio! | LIVE NEWS

Nel campionato Primavera 1, si è giocata la partita tra Milan e Torino che si è conclusa con un punteggio di 1-1. Nel corso dell'incontro, un gol di Perina ha segnato il pareggio per la squadra ospite. Le formazioni ufficiali hanno visto in campo, tra gli altri, Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (capitano), Petrone e Cullotta per il Milan, mentre non sono stati indicati dettagli sui titolari del Torino.

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