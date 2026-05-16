Primavera 1 Milan-Torino 1-1 | Perina trova il pareggio! | LIVE NEWS

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato Primavera 1, si è giocata la partita tra Milan e Torino che si è conclusa con un punteggio di 1-1. Nel corso dell'incontro, un gol di Perina ha segnato il pareggio per la squadra ospite. Le formazioni ufficiali hanno visto in campo, tra gli altri, Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (capitano), Petrone e Cullotta per il Milan, mentre non sono stati indicati dettagli sui titolari del Torino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

primavera 1 milan torino 1 1 perina trova il pareggio live news
© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Torino 1-1: Perina trova il pareggio! | LIVE NEWS
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Torino Milan | 2-3 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | milan torino

Video Torino Milan | 2-3 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | milan torino

Sullo stesso argomento

Cesena-Milan 3-2, LIVE Primavera: gol di Perina | PmCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori.

Primavera 1, Milan-Torino 0-1: Scotti sbaglia il rigore | LIVE NEWSMILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta.

milan torino primavera 1 milan torinoIl Torino è in vantaggio 1-0 sul Milan nel primo tempo dell’ultima giornata del campionato PrimaveraAC Milan Primavera e Torino: analisi dettagliata del confronto finale della stagione 2025/2026 nel campionato Primavera 1. La sfida tra Milan e Torino nel campionato Primavera 1 rappresenta un momento ... notiziemilan.it

milan torino primavera 1 milan torinoLIVE! Primavera, Milan-Torino 0-1Torna in campo il Torino Primavera di Francesco Baldini, che quest'oggi affronterà il Milan in trasferta. I granata arrivano a questa sfida dopo la salvezza matematica ottenuta alla penultima giornata ... toronews.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web