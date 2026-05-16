Primavera 1 Milan-Torino 0-1 | Scotti sbaglia il rigore | LIVE NEWS
Nel match di Primavera 1 tra Milan e Torino, il risultato finale è stato di 0-1 a favore dei piemontesi. Durante la partita, il portiere del Milan ha calciato un rigore che è stato parato dall'estremo difensore avversario. Le formazioni ufficiali hanno visto in campo tra i rossoneri Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti, Petrone e Cullotta. La partita si è svolta con diverse occasioni da rete da entrambe le parti, ma alla fine la squadra ospite ha conquistato i tre punti.
MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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