Primavera 1 Milan-Torino 0-1 | Scotti sbaglia il rigore | LIVE NEWS

Nel match di Primavera 1 tra Milan e Torino, il risultato finale è stato di 0-1 a favore dei piemontesi. Durante la partita, il portiere del Milan ha calciato un rigore che è stato parato dall'estremo difensore avversario. Le formazioni ufficiali hanno visto in campo tra i rossoneri Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti, Petrone e Cullotta. La partita si è svolta con diverse occasioni da rete da entrambe le parti, ma alla fine la squadra ospite ha conquistato i tre punti.

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