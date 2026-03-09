Cesena-Milan 3-2 LIVE Primavera | gol di Perina | Pm

La partita tra Cesena e Milan della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 si è conclusa con una vittoria per 3-2 per i padroni di casa. Durante l'incontro, è stato segnato un gol da Perina. La diretta fornisce aggiornamenti continui sullo svolgimento della gara e sui marcatori.