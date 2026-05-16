Primavera 1 Milan-Torino 0-0 | ci provano i rossoneri con Borsani | LIVE NEWS

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Primavera 1 tra Milan e Torino, il risultato finale è rimasto sullo 0-0. I rossoneri hanno schierato in campo Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti come capitano, Petrone e Cullotta. La partita si è svolta senza reti e senza variazioni nel punteggio durante i novanta minuti, con entrambe le formazioni impegnate in azioni offensive senza successo. La sfida si è disputata tra le formazioni ufficiali indicate, senza ulteriori cambiamenti o eventi di rilievo nel corso dell'incontro.

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MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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