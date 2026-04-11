Milan-Udinese di Serie A in diretta 0-2 | ci provano i rossoneri | LIVE News
Alle 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si gioca la partita di Serie A tra Milan e Udinese. In questa partita i rossoneri cercano di reagire dopo le ultime prestazioni, mentre l'Udinese si presenta con l'obiettivo di portare a casa punti importanti. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato, con i due team pronti a sfidarsi a viso aperto.
Saelemaekers ribatte la palla dalla distanza verso la porta calciando sulla sinistra. Okoye para tutto miracolosamente. Primo tempo molto negativo, finito con i fischi di San Siro. Dopo qualche piccola azione offensiva molto bella, i rossoneri, molto disattenti, sono riusciti a subire ben due gol. Difficile ora da recuperare. Termina qui il primo tempo di Milan-Udinese: avversari in vantaggio di due gol. Zaniolo mette in mezzo una bellissima palla che trova Ekkelenkamp: conclusione verso l'angolino basso di sinistra, palo e gol Altra grandissima palla di Pulisic, molto ispirato oggi, in mezzo. Leao, però, mettendo il piede sbaglia...🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-0: ci prova Leao da fuori area | LIVE NewsSaelemaekers prede una brutta palla, con Zaniolo che ne approfitta e inizia la ripartenza, apre per Atta che crossa e incontra il povero Bartesaghi...