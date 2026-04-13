Primavera 1 Milan-Atalanta 0-0 | ci provano i rossoneri | LIVE News

Nel campionato Primavera 1, il match tra Milan e Atalanta si è concluso con un pareggio a reti inviolate. La partita si è giocata di recente e ha visto i giovani rossoneri impegnati in diverse occasioni offensive, senza però riuscire a trovare il gol. La squadra ospite ha mantenuto la porta inviolata durante l'intera durata dell'incontro. La sfida si è svolta sotto gli occhi di un pubblico presente allo stadio.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato. Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita! MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: ci provano i rossoneri | LIVE News Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-2: ci provano i rossoneri | LIVE NewsSaelemaekers ribatte la palla dalla distanza verso la porta calciando sulla sinistra. Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: ci provano in bianconeri | Live NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per...