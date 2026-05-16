Prestigiosa convocazione per i tre atleti e grande soddisfazione per la compagnia maremmana arcieri Tognozzi Mazzuoli e Menditto in Nazionale per la ’European Youth Cup’

Tre atleti della Compagnia Maremmana sono stati convocati dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco per rappresentare la Nazionale giovanile alla European Youth Cup. La competizione si svolgerà a Ruse, in Bulgaria, dal 31 maggio al 7 giugno. I tre atleti sono stati scelti dopo aver dimostrato le proprie capacità e si preparano ora per questa importante trasferta europea. La convocazione rappresenta un riconoscimento per il loro impegno e per il lavoro svolto dalla società di appartenenza.

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Tre frecce maremmane verso l’Europa. La Fitarco ha convocato tre atleti della Compagnia Maremmana nella Nazionale giovanile Italiana per la European Youth Cup che si terrà a Ruse, in Bulgaria, dal 31 maggio al 7 giugno. Si tratta di Niccolò Mazzuoli, Arco Ricurvo Under 18 maschile, Mattia Menditto, Arco Ricurvo Under 18 maschile, Ilaria Tognozzi, Arco Ricurvo Under 21 femminile. La European Youth Cup è uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale, una vetrina europea dove si confrontano i migliori giovani talenti del continente, rappresentando con orgoglio i colori della propria nazione. Indossare la maglia azzurra a questo livello è un traguardo che pochi riescono a raggiungere, e tre grossetani ce l’hanno fatta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prestigiosa convocazione per i tre atleti e grande soddisfazione per la compagnia maremmana arcieri. Tognozzi, Mazzuoli e Menditto in Nazionale per la ’European Youth Cup’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Compagnia Maremmana Arcieri. Menditto strepitoso. Vittoria a Perugia Leggi anche: Judo, a Lignano la Junior European Cup: oltre 600 atleti da tutto il mondo