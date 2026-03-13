Compagnia Maremmana Arcieri Menditto strepitoso Vittoria a Perugia

I giovani tiratori della Compagnia Maremmana Arcieri hanno ottenuto risultati importanti nelle recenti competizioni in Italia. Menditto si è distinto particolarmente a Perugia, contribuendo alla vittoria della squadra. La squadra biancorossa ha partecipato a eventi sia a Perugia che a Suvereto, ottenendo riconoscimenti per le proprie prestazioni. Le gare rappresentano un momento di confronto e crescita per gli atleti.

Continuano le imprese per i giovani tiratori della Compagnia Maremmana Arcieri. I ragazzi biancorossi si sono disimpegnati in maniera egregia in giro per l’Italia, tra Perugia e Suvereto. Il risultato più prestigioso è arrivato dal capoluogo umbro, dove era impegnato Mattia Menditto: per lui l’impegno era al primo Torneo Giovanile Augusta Perusia, tenutosi a Pretola di Perugia. Mattia Menditto ha dominato la categoria Arco Ricurvo – Allievi Maschile conquistando la prima posizione con un punteggio straordinario di 574 punti (292 più 282). Un risultato che parla da solo e che riempie d’orgoglio la società maremmana. Una prestazione eccezionale, frutto di sacrificio, dedizione e tanta passione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Compagnia Maremmana Arcieri. Menditto strepitoso. Vittoria a Perugia Articoli correlati Straordinari risultati per la Compagnia Arcieri BarbacaneStraordinari risultati per la Compagnia Arcieri Barbacane di Città della Pieve ai Campionati Italiani Indoor di Roma, dove gli atleti pievesi si sono... Compagnia Arcieri. Grande prova al Trofeo CandeloraGrande prova di carattere e talento per la Compagnia Maremmana Arcieri al Trofeo della Candelora di Firenze. Una raccolta di contenuti su Compagnia Maremmana Arcieri Discussioni sull' argomento Tiro con l’arco: Menditto vince il Torneo Giovanile Augusta Perusia; Campionati italiani indoor. Compagnia Maremma Arcieri. Medaglia d’argento di prestigio. Tiro con l’arco: Menditto vince il Torneo Giovanile Augusta PerusiaCondividi i nostri contenutiPerugia – Continuano le imprese per i giovani tiratori della Compagnia Maremmana Arcieri. I ragazzi biancorossi si sono disimpegnati in maniera egregia in giro per l’Italia ... grossetosport.com Compagnia Maremmana Arcieri. Trofeo della Befana. Menditto straordinarioE’ stata un’Epifania nel segno del tiro con l’arco per i colori biancorossi. E soprattutto nel segno delle medaglie per la Compagnia Maremmana Arcieri. La società grossetana di tiro con l’arco è ... lanazione.it INFORMAZIONE PER CHI PARTECIPERA’ AL CORSO DI PRIMO LIVELLO Per la parte del corso di istruttori primo livello che si terrà a Montalcino il 28-29 Marzo 2026 la Compagnia Ilcinese Arcieri ha concordato, per chi lo desiderasse, le seguenti convenzio - facebook.com facebook