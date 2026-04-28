Il Comune di Sansepolcro e l’Associazione Cultura della Pace hanno annunciato l’avvio della diciottesima edizione del Premio Nazionale “Cultura della Pace”. La cerimonia si terrà nel capoluogo toscano il prossimo mese, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e partecipanti provenienti da diverse regioni. L’evento, volto a promuovere valori di convivenza e rispetto, si svolgerà in un luogo pubblico della città, con una serie di iniziative e premiazioni previste durante la giornata.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Il Comune di Sansepolcro e l’Associazione Cultura della Pace comunicano con particolare soddisfazione il termine dei lavori del Comitato Scientifico che ha reso noto la lista dei candidati monitorati per il Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” XVIII Edizione. Il Comitato Scientifico è composto da Mao Valpiana, Presidente del Movimento Nonviolento, Luigina Di Liegro, Segretaria della Fondazione Internazionale “Don Luigi Di Liegro”, Don Achille Rossi, filosofo e teologo e Mauro Biani, vignettista. Ecco i nominativi monitorati in questo anno: 1) Paola Caridi, scrittrice, per il campo d’indagine...🔗 Leggi su Lanazione.it

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