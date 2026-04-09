La Scuderia Top America, con sede ad Agropoli e diretta da Vito Marotta, ha ricevuto un premio nazionale nel settore equestre. L'organizzazione si distingue per i risultati ottenuti e si colloca tra le realtà più riconosciute in Italia nel suo ambito. La consegna del riconoscimento si è svolta di recente, confermando il valore della scuderia nel panorama sportivo equestre nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Scuderia Top America, guidata da Vito Marotta e con sede ad Agropoli, si aggiudica un importante riconoscimento a livello nazionale, confermandosi tra le eccellenze del panorama equestre italiano. Il prestigioso premio è stato assegnato al termine di una competizione di altissimo livello, che ha visto la partecipazione dei migliori allevatori e professionisti del settore provenienti da tutta Italia. Ancora una volta, la Scuderia Top America si è distinta per qualità, eleganza e preparazione, elementi che hanno convinto la giuria. Determinante per il successo è stata la straordinaria sinergia tra competenza tecnica, cura dei dettagli e una visione moderna dell’allevamento e dell’addestramento, che rappresentano da sempre i punti di forza del lavoro di Vito Marotta e del suo team. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Scuderia Top America di Vito Marotta di Agropoli conquista un prestigioso premio nazionale

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