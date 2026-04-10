È stata annunciata la selezione ufficiale dei film in concorso al Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio. Tra i registi presenti ci sono artisti provenienti dall’Iran, dalla Spagna e dalla Russia, tra cui alcuni nomi noti nel panorama cinematografico internazionale. La lista comprende 21 registi che competono per la Palma d’Oro, senza alcun titolo italiano tra le proposte. La manifestazione si prepara a coinvolgere pubblico e addetti ai lavori con una selezione di pellicole di rilievo.

(askanews) – Il regista iraniano Asghar Farhadi, lo spagnolo Pedro Almodòvar e il russo Andrey Zvyagintsev saranno tra i 21 registi in lizza per l’ambita Palma d’Oro al Festival di Cannes, in scena dal 12 al 23 maggio. Il direttore del festival Thierry Fremaux ha svelato l’elenco dei 21 film in concorso, tra cui tre giapponesi e tre spagnoli. Del tutto assente l’Italia, che non sarà presente neanche nelle sezioni parallele come Un certain regard. GUARDA LE FOTO I film più belli di Pedro Almodovar: trama, cast, foto e locandine favolose. Nel film iraniano ci sono diverse storie ambientate a Parigi. « Asghar Farhadi, che non può girare nel suo... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È stata presentata la lista dei film in concorso al Festival di Cannes, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio. Non c'è nessun titolo italiano

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