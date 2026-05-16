Nel corso degli ultimi giorni, nello spazio dedicato alla Regione Emilia-Romagna al Salone Internazionale, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Giorgio Bassani. La manifestazione ha visto protagonisti giovani talenti che hanno presentato le proprie opere, tutte ispirate dal celebre scrittore. Durante l’evento, sono stati messi in mostra diversi lavori, tra cui un film che si rifà alle tematiche e allo stile dell’autore. La sfida ha coinvolto diversi partecipanti, pronti a confrontarsi e a mostrare le proprie capacità creative.

Si è svolto nei giorni scorsi, nello stand della Regione Emilia-Romagna al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’incontro dedicato al Premio Giorgio Bassani, iniziativa sostenuta dalla Fondazione Giorgio Bassani in collaborazione con Biografilm Bio to B – Industry Days Drama nell’ambito delle celebrazioni per il 110° anniversario della nascita dello scrittore. ’Bio to B’ rappresenta uno spazio di networking, formazione e sviluppo produttivo tra editoria e audiovisivo. La sezione Drama è dedicata alla ricerca di nuove storie da produrre. Il premio nasce con l’obiettivo di sostenere giovani autori e nuovi progetti legati alla trasposizione cinematografica delle opere letterarie, tema particolarmente caro a Giorgio Bassani, autore che nel corso della sua vita guardò sempre con grande interesse al dialogo tra letteratura e cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Giorgio Bassani: "Le sue opere, un film". Sfida per giovani talenti

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