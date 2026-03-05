Sesti Premio Film Impresa | Le imprese cercano talenti tra le nuove generazioni

In occasione del Premio Film Impresa, un rappresentante ha affermato che molte delle produzioni selezionate quest'anno si concentrano sulle giovani generazioni e sul tema del lavoro. L'evento si è svolto a Roma il 5 marzo e ha visto la partecipazione di diverse realtà legate al cinema e all'impresa. Le produzioni riflettono un interesse crescente verso le sfide e le opportunità che riguardano i giovani di oggi.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Molti dei film selezionati quest'anno mostrano una grande attenzione verso le giovani generazioni e il tema del lavoro". Così Mario Sesti, direttore artistico di Premio Film Impresa, nel corso della serata di premiazione della manifestazione ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. "Abbiamo visto diversi film che raccontano, per esempio, il primo giorno di lavoro – spiega – e questo risponde anche a un'esigenza concreta delle imprese, che spesso segnalano la difficoltà nel reperire nuovi talenti per sostituire le persone che vanno in pensione". Secondo Sesti, il racconto cinematografico dell'impresa può contribuire ad avvicinare i giovani al mondo produttivo.