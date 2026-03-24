YoungVolcano 8 | da RizzutoGallery in mostra le opere di sei giovani talenti

RizzutoGallery ha aperto la mostra YoungVolcano 8, dedicata a sei artisti emergenti siciliani. La rassegna si svolge nello spazio di via Maletto 5 a Palermo e sarà visitabile fino al 18 aprile. La manifestazione fa parte di un progetto che mira a sostenere i giovani talenti nel campo dell’arte e a favorire il loro inserimento nel panorama artistico locale.

RizzutoGallery presenta YoungVolcano 8, ottava mostra del progetto omonimo pensato per sostenere e promuovere gli artisti emergenti siciliani e i futuri professionisti del settore arte, visitabile fino al 18 aprile, nella sede di via Maletto 5, a Palermo.Protagonisti di questo nuovo appuntamento sono sei giovani talenti, allievi ed ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo: Agnese Bruno, Serena Etiopia, Stefano Minutella, Ennio Parasiliti Caprino, Angela Pillitteri e Ada Rizzo. La mostra è accompagnata da un testo critico di Marcello Nocera e Martina Sanzeri, con il progetto grafico di Giuseppe Balena.La selezione di questa ottava edizione - pensata dai professori Marcello Buffa, Francesco De Grandi e Daniele Franzella - offre uno spaccato eterogeneo e vibrante delle nuove direzioni della pittura e della scultura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di CaravaggioSabato 24 gennaio alle ore 11 s'inaugura al Pio Monte della Misericordia l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia, progetto che invita... Via alle audizioni di Musicultura. Sei giovani talenti per il debuttoAl via, oggi alle 21, le audizioni live della XXXVII edizione di Musicultura nella splendida cornice del teatro Lauro Rossi di Macerata.