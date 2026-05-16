Premilcuore s’inaugura oggi il Punto d’ascolto

Oggi a Premilcuore viene inaugurato il nuovo Punto d’ascolto, parte del progetto ‘Punti di ascolto Aree interne’ finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa è promossa dalla Regione stessa e realizzata in collaborazione con le Associazioni dei consumatori del Crcu. La struttura offre un servizio di ascolto e supporto rivolto alla comunità locale. L’apertura si inserisce in un più ampio intervento di rafforzamento dei servizi dedicati alle aree interne della regione.

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Arriva oggi a Premilcuore il progetto ‘Punti di ascolto Aree interne’, promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, sotto lo stimolo ed in partenariato con le Associazioni consumatori del Crcu. Nell’ambito dell’iniziativa, Codici Emilia-Romagna, attiva un nuovo sportello, con l’obiettivo di offrire supporto diretto e gratuito ai cittadini su temi legati ai diritti dei consumatori. Il Punto di ascolto sarà attivo da oggi, ogni sabato dalle 9.30 alle 11.30, per 24 settimane, in piazza dei Caduti, 8. Spiega il sindaco Sauro Baruffi (foto): "Il nuovo servizio rappresenta un riferimento per chi ha bisogno di informazioni, assistenza e tutela in diversi ambiti, tra cui bollette, telefonia, trasporti, servizi bancari, acquisti e controversie con aziende o fornitori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premilcuore, s’inaugura oggi il Punto d’ascolto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consulta per la disabilità. Nasce il punto di ascoltoMONTE ARGENTARIO La Consulta disabilità di Monte Argentario punta a crescere e inaugura i primi servizi. Apre il nuovo punto di ascolto della Lega consumatori: dove e quandoUn nuovo servizio di prossimità dedicato ai cittadini nasce a grazie all’apertura del punto di ascolto, inserito nel progetto ‘Punti di ascolto aree...