Apre il nuovo punto di ascolto della Lega consumatori | dove e quando

È stato inaugurato un nuovo punto di ascolto dedicato ai cittadini, inserito nel progetto ‘Punti di ascolto aree interne dell’Emilia-Romagna’. L’apertura mira a offrire un servizio di prossimità e supporto alle comunità locali nei territori più decentrati. La struttura si trova in una specifica area dell’Emilia-Romagna ed è operativa a partire da una data stabilita, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi per i residenti.

Un nuovo servizio di prossimità dedicato ai cittadini nasce a grazie all’apertura del punto di ascolto, inserito nel progetto ‘Punti di ascolto aree interne dell’Emilia-Romagna’, promosso nell’ambito delle iniziative a favore dei territori più decentrati e delle comunità locali.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Alta Val Tidone, arriva il Punto di Ascolto Adiconsum per la tutela dei consumatoriArriva anche nel comune di Alta Val Tidone il Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato alla tutela dei consumatori dove i cittadini... Consumatori, Punto d’ascolto in paese al mercoledì mattinaNell’ambito del progetto regionale ‘Rete punti di ascolto per l’assistenza e tutela a favore dei consumatori-utenti Aree montane e interne della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Action raddoppia a Novara: nel week end inaugura il nuovo negozio in corso Risorgimento; E.ON apre un nuovo Punto Vendita a Cento con impianto fotovoltaico; Eurospin apre a Torino: nuova apertura in Corso Grosseto; Satur Passione Casa apre a Città di Castello: nuovo store da 530 mq. Genova, McDonald’s apre le selezioni per assumere 36 persone per il nuovo punto vendita al Waterfront MallLa ricerca avverrà in due fasi: la prima scrematura avverrà con l’invio del curriculum online, entro il 2 maggio. Chi supererà questa selezione potrà ... ilsecoloxix.it Nuovo taglio del nastro per Aldi in FVG: apre un nuovo punto vendita a TriesteOggi, giovedì 23 aprile, è stato aperto un nuovo esercizio commerciale a Trieste, in Via Francesco Salata 2 (quartiere Chiarbola). La struttura dispone di una superficie di 1.025 m² ed è dotata di 57 ... triestecafe.it Agguato notturno al Quarticciolo, commando apre il fuoco nella nota piazza di spaccio ift.tt/LZojNW8 x.com Il Foggia retrocede in Serie D e si apre il caso multiproprietà con l'Heraclea: cosa dice il regolamento FIGC e quali sono le possibili soluzioni - facebook.com facebook