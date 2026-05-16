Premiati i migliori beach club d’Italia | riconoscimento anche per una realtà cattolichina

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 7 maggio, a Milano, si è svolta la serata di gala dedicata ai migliori beach club d’Italia. L’evento si è tenuto presso il Grand Hotel Excelsior Gallia, e ha visto la partecipazione di rappresentanti di circa 300 stabilimenti balneari. Questi sono stati selezionati e recensiti per essere inseriti nella guida dedicata ai migliori beach club del Paese. Tra i riconoscimenti assegnati, anche uno a una realtà di Cattolica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella cornice del Grand Hotel Excelsior Gallia di Milano, lo scorso 7 maggio, è andata in scena la serata di gala dei 300 stabilimenti balneari visitati, recensiti e inseriti all’interno della guida ai Migliori beach club d'Italia. Una serata che ha visto presenziare anche lo stabilimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Location, servizi, cibo e beverage: ecco il migliori beach club d’ItaliaC’è un pezzo d’Italia che ogni estate si trasforma in un sistema parallelo di ospitalità, fatto di cabine numerate, playlist curate e carte dei vini...

Incendio al Sunset Beach Club di Palmi: la solidarietà di cittadini, istituzioni e realtà del territorioMessaggi di vicinanza ai titolari, ai lavoratori e alla comunità palmese dopo il vasto incendio che ha colpito il lido alla Tonnara Un momento di...

premiati i migliori beachPoseidonia Beach Club conferma i Due Ombrelloni nella Guida ai Migliori Beach Club d’Italia 2026Il Poseidonia Beach Club conferma il proprio posto tra le realtà più riconoscibili del turismo balneare italiano, ottenendo nuovamente i prestigiosi Due ... napolivillage.com

premiati i migliori beachLido Baiadèra premiato al Gran Galà dei Migliori Beach Club d’Italia per il terzo anno consecutivoLido Baiadèra premiato al Gran Galà dei Migliori Beach Club d’Italia: tra i migliori lidi italiani per il terzo anno consecutivo. 24live.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web