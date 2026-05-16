Premiati i migliori beach club d’Italia | riconoscimento anche per una realtà cattolichina

Lo scorso 7 maggio, a Milano, si è svolta la serata di gala dedicata ai migliori beach club d’Italia. L’evento si è tenuto presso il Grand Hotel Excelsior Gallia, e ha visto la partecipazione di rappresentanti di circa 300 stabilimenti balneari. Questi sono stati selezionati e recensiti per essere inseriti nella guida dedicata ai migliori beach club del Paese. Tra i riconoscimenti assegnati, anche uno a una realtà di Cattolica.

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