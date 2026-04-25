Location servizi cibo e beverage | ecco il migliori beach club d’Italia

Ogni estate, alcune località italiane si popolano di beach club che offrono servizi di alto livello, dalle cabine numerate alle playlist musicali selezionate e a carte dei vini sempre più raffinate. Questi stabilimenti rappresentano un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di relax e divertimento sulla spiaggia. La selezione dei migliori si basa su caratteristiche come l’offerta gastronomica, l’attenzione ai dettagli e la qualità dei servizi disponibili.

C’è un pezzo d’Italia che ogni estate si trasforma in un sistema parallelo di ospitalità, fatto di cabine numerate, playlist curate e carte dei vini sempre più ambiziose. Un mondo che negli anni ha smesso di essere semplice contorno della vacanza per diventare destinazione autonoma. È da qui che riparte la terza edizione della Guida ai migliori beach club d’Italia, pubblicata da Morellini Editore (262 pagine, 24 euro), progetto editoriale che prova a mettere ordine in un settore vasto, frammentato e finora raccontato più per suggestioni che per criteri. Il lavoro firmato da Andrea Guolo, giornalista professionista di grande esperienza, e da...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Le riprese partiranno a breve e tra le location scelte figura l'Abbazia di San Liberatore a Maiella - facebook.com facebook