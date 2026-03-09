Incendio al Sunset Beach Club di Palmi | la solidarietà di cittadini istituzioni e realtà del territorio

Ieri sera, al Sunset Beach Club di Palmi, si è verificato un incendio che ha coinvolto la struttura, suscitando l’intervento di cittadini, istituzioni e diverse realtà locali. L’incidente ha messo in allerta la comunità e le autorità del territorio, che sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Nessuna vittima è stata segnalata, mentre i soccorsi hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area.

Messaggi di vicinanza ai titolari, ai lavoratori e alla comunità palmese dopo il vasto incendio che ha colpito il lido alla Tonnara Un momento di festa che sarebbe potuto trasformarsi in una vera tragedia ieri sera al lido Sunset Beach Club. Il noto locale alla Tonnara di Palmi ha preso fuoco, con le fiamme che si sono propagate per gran parte della struttura. Il locale, in quel momento pieno di clienti per i festeggiamenti della Festa della Donna, è stato immediatamente evacuato e, fortunatamente, non si sono registrati feriti. La sindaca facente funzione di Palmi, Solidea Schillipi, ha dichiarato: “L’incendio è un duro colpo per tutta la nostra comunità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Rogo a Palmi: 20 pompieri spegnono incendio al Sunset Beach ClubUn rogo improvviso ha scosso la località balneare di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, durante la serata dedicata alla Festa della Donna. VIDEO| Paura alla Tonnara, in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi: vigili del fuoco in azioneLe squadre dei pompieri sono al lavoro per domare il rogo e per mettere in sicurezza l’intera area. Tutto quello che riguarda Sunset Beach Club Temi più discussi: VIDEO| Paura alla Tonnara nella serata della festa delle donne, in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi: vigili del fuoco in azione; Panico a Palmi, incendio distrugge un locale: clienti e personale messi in salvo, nessun ferito · LaC News24; 8 MARZO DA PAURA, INCENDIO DEVASTA IL SUNSET BEACH CLUB DURANTE UNA FESTA A PALMI; Palmi, paura alla Tonnara: rogo al Sunset Beach Club, locale evacuato. Rogo al Sunset Beach Club: evacuato il locale alla Tonnara di PalmiUn incendio ha colpito il Sunset Beach Club alla Tonnara di Palmi durante una serata per l'8 marzo: il locale è stato evacuato e i Vigili del fuoco stanno domando le fiamme senza feriti segnalati ... notizie.it Tonnara di Palmi, incendio al beach club Sunset: clienti evacuati, Vigili del Fuoco al lavoroMomenti di paura alla Tonnara di Palmi, dove un incendio è divampato all’interno del noto beach club Sunset. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, ... inquietonotizie.it Tonnara di Palmi, terribile incendio al Sunset Beach Club: evacuata la struttura. Intervento in corso dei Vigili del Fuoco con sei automezzi Video pagina facebook PALMI Leggi qui l'articolo https://www.reggiotv.it/notizie/cronaca/125302/palmi-paura-alla-tonn - facebook.com facebook