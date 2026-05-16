Alle 20:00 di questa sera si terranno le preghiere quotidiane, un momento dedicato al dialogo con Dio prima di andare a dormire. L'appuntamento invita a qualche minuto di silenzio per riconoscere la presenza divina nella giornata appena conclusa. Durante la preghiera, si chiede di affidare le fragilità a una forza superiore e di cercare conforto sotto l’intercessione della Vergine. L’evento si svolge in diverse comunità religiose, coinvolgendo fedeli di varie età.

Bastano pochi istanti di raccoglimento per riconoscere la presenza di Dio nella nostra giornata. Deponiamo ogni fragilità sotto la Sua ala protettrice e cerchiamo rifugio sotto il manto della Vergine. Al termine di questa giornata, sentiamo il bisogno di fermare il passo e di concederci un soffio di silenzio nel cuore. Le preghiere della sera sono il modo più dolce per dialogare con Dio prima del riposo, permettendoci di rileggere le ore trascorse e di deporre ai piedi della Croce i pesi che hanno affaticato la nostra anima. Accostandoci con fiducia alla clemenza del Padre e cercando rifugio sotto il manto protettivo della Santa Madre di Dio, possiamo purificare il cuore attraverso il perdono. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiere della sera 16 maggio 2026: un dialogo con Dio prima del riposo

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