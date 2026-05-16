In un sabato di maggio dedicato alla devozione mariana, molte persone si ritrovano a recitare una preghiera mattutina. Durante questa giornata, si svolge un momento di affidamento a Maria, in cui si esprimono desideri di pace e protezione. La preghiera coinvolge chi sceglie di affidarsi alla Vergine, lasciando alle sue mani le proprie preoccupazioni e aspettative. Questa pratica si ripete ogni anno in questo periodo, con l’intento di rafforzare il legame spirituale con la figura mariana.

Camminare mano nella mano con la Vergine. In questo sabato del mese mariano, deponiamo le nostre ansie e le nostre speranze nelle mani della Madre per accogliere la grazia del Signore. Iniziare il cammino quotidiano mano nella mano con Maria è il segreto per affrontare ogni sfida con serenità. In questo sabato di maggio, mese tradizionalmente e teneramente dedicato alla Vergine, ci affidiamo alla protezione della Madre di Dio, chiedendo un cuore puro e limpido. Lasciamo che la Sua tenerezza calmi le nostre ansie, illumini i nostri primi pensieri del risveglio e ci prepari ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. Attraverso questa preghiera del mattino, rinnoviamo la nostra totale fiducia in Colei che ci conduce sempre alla fonte della vera gioia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del sabato di maggio: l’atto di affidamento a Maria

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Le Preghiere del Mattino di oggi 09 Maggio 2026 - Sabato della V Sett. di Pasqua

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