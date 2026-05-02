Preghiera del mattino 2 maggio | consacrati a Maria Regina del Mondo

Il 2 maggio, in un sabato, si svolge una preghiera mattutina dedicata a Maria, riconosciuta come Regina del Mondo. La cerimonia prevede una supplica rivolta a Maria, con l’intento di chiedere protezione e guida per affrontare la giornata con gioia e purezza. La preghiera si svolge sotto il manto della Madre celeste, secondo le tradizioni religiose di fede cattolica.

Sotto il manto della nostra Mamma celeste: in questo sabato 2 maggio, rivolgiamo a Maria la nostra supplica mattutina per camminare nella gioia e nella purezza. Iniziare il cammino quotidiano mano nella mano con Maria è il segreto per affrontare ogni sfida con serenità. In questo primo sabato di maggio, ci affidiamo alla protezione della Madre di Dio, chiedendo un cuore puro e limpido. Lasciamo che la Sua tenerezza calmi le nostre ansie e ci prepari ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. Signore Gesù Cristo, per mezzo del battesimo noi entriamo nella Tua comunità. La Tua grazia agisce in noi. Tu vuoi che la nostra vita sia impregnata del Tuo amore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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