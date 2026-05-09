Preghiera del mattino 9 maggio | nel cuore di Maria Regina del Mondo

Da lalucedimaria.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio, inizia un nuovo sabato, durante il quale si invita i fedeli a rivolgere una preghiera mattutina dedicata a Maria Regina del Mondo. La celebrazione prevede un momento di invocazione dello Spirito Santo e di consacrazione dei cuori alla figura mariana, con l'obiettivo di affrontare la giornata con serenità e fede. La preghiera si svolge nel contesto di un momento di spiritualità collettiva.

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In questo sabato 9 maggio, iniziamo il nostro cammino mano nella mano con Maria. Invochiamo lo Spirito Santo e consacriamo i nostri cuori alla Regina del Mondo per affrontare la giornata con serenità e fede. Iniziare il cammino quotidiano mano nella mano con Maria è il segreto per affrontare ogni sfida con serenità. In questo sabato 9 maggio, ci affidiamo alla protezione della Madre di Dio, chiedendo un cuore puro e limpido. Lasciamo che la Sua tenerezza calmi le nostre ansie e ci prepari ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. In questa preghiera del mattino, invochiamo la luce del Verbo per non smarrire la via della verità e restare fedeli alla grazia divina, certi che sotto il manto della Regina del Mondo ogni nostra fatica troverà ristoro.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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