Alessandro Gassmann saluta Guerrieri con l' ultima puntata stasera in tv Ma non è un addio | la seconda stagione è già confermata

Da amica.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il momento della resa dei conti. Guerrieri – La regola dell’equilibrio chiude i battenti con la sua quarta e ultima puntata: l’appuntamento è stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove è possibile rivedere on demand gli episodi già trasmessi. Ma si tratta di un arrivederci, come ha già annunciato Gassmann. Anche lui curioso di scoprire se quell’uomo così abile a difendere gli altri riuscirà finalmente a fare pace con se stesso. Almeno per una volta. È questa contraddizione irrisolta a rendere l’avvocato penalista barese, nato dalla penna di Gianrico Carofiglio, uno dei personaggi più riusciti della narrativa italiana recente. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Alessandro Gassmann saluta "Guerrieri" con l'ultima puntata stasera in tv. Ma non è un addio: la seconda stagione è già confermata

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