Il 4 maggio 2026 si è tenuta una nuova puntata di W Garibaldi al Milleventi a Prato, con la partecipazione di numerosi ospiti. Al termine dell’evento, il pubblico ha espresso apprezzamento rivolgendo ringraziamenti ai conduttori, agli intervistati e al personale coinvolto, commentando la durata dell’appuntamento come due ore di intrattenimento, leggerezza e storie coinvolgenti. La trasmissione si svolge regolarmente presso il teatro cittadino e coinvolge vari protagonisti locali.

Prato, 4 maggio 2026 – Alla fine di ogni puntata, quando il pubblico esce sorridente dal Garibaldi Milleventi di Prato la frase più ricorrente rivolta ai conduttori, agli ospiti e agli operatori della trasmissione è: "Grazie! Due ore di vero divertimento, leggerezza e racconti emozionanti. Questo è esattamente quello di cui abbiamo un gran bisogno." Gli ascolti sembrano essere davvero entusiasmanti e il teatro è sold out fino all'ultima puntata. W Garibaldi, la trasmissione presentata da Walter Santillo e Ofelia Passaponti in diretta dal Garibaldi Milleventi su Rtv 38 sta andando oltre le più rosee aspettative dei suoi promotori, l'Associazione Anita che ha la sua casa proprio nel Garibaldi Milleventi e l'emittente televisiva Rtv38.🔗 Leggi su Lanazione.it

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