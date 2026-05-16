Pozzuoli borse di studio per il concorso Legalità e territori

L’Osservatorio sulla legalità istituito dal Comune di Pozzuoli incontra gli studenti della zona flegrea nell’ambito dell’iniziativa “A scuola di legalità e di giornalismo”. Nei giorni 18, 25 maggio e 3 giugno sono in calendario “forum e talk anticamorra” con vari istituti scolastici di primo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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