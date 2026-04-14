Danzart Studio trionfa alla Finale Nazionale Jeda | pioggia di premi e borse di studio
La scuola di danza Danzart Studio ha ottenuto numerosi premi durante la Finale Nazionale Jeda, tenutasi l’11 e 12 aprile presso il Teatro Alberto Sordi di Valmontone. La competizione ha coinvolto vari partecipanti e scuole di danza provenienti da diverse regioni. La scuola, diretta da Vanessa La Fauci, si è distinta per le sue esibizioni, ricevendo riconoscimenti e borse di studio nel corso dell’evento.
BRINDISI - La finale nazionale della Jeda Competition, svoltasi l’11 e 12 aprile al Teatro Alberto Sordi di Valmontone, ha visto brillare la scuola Danzart Studio, guidata da Vanessa La Fauci.Due giornate intense e cariche di emozioni, in cui le allieve si sono messe in luce per tecnica.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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