Danzart Studio trionfa alla Finale Nazionale Jeda | pioggia di premi e borse di studio

La scuola di danza Danzart Studio ha ottenuto numerosi premi durante la Finale Nazionale Jeda, tenutasi l’11 e 12 aprile presso il Teatro Alberto Sordi di Valmontone. La competizione ha coinvolto vari partecipanti e scuole di danza provenienti da diverse regioni. La scuola, diretta da Vanessa La Fauci, si è distinta per le sue esibizioni, ricevendo riconoscimenti e borse di studio nel corso dell’evento.