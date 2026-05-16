Il nuovo ambulatorio medico a Pozzo della Chiana è realtà

A Pozzo della Chiana è stato aperto un nuovo ambulatorio medico. L'inaugurazione si è svolta il 16 maggio 2026 alla presenza delle autorità locali. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un investimento dedicato alla salute e alla qualità della vita della comunità. L’ambulatorio offre servizi sanitari alla popolazione del territorio. La struttura è stata realizzata con l’obiettivo di migliorare l’assistenza medica nella zona, senza ulteriori dettagli sulla sua capacità o sui servizi offerti.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – I l nuovo ambulatorio medic o a Pozzo della Chiana è realtà Il sindaco Jacopo Franci: “Un investimento sulla salute e sulla qualità della vita della nostra comunità”. Inaugurato sabato 16 maggio il nuovo ambulatorio medico nella frazione di Pozzo della Chiana, un progetto da circa 100mila euro, finanziato in parte grazie a un contributo della Regione Toscana e realizzato in collaborazione con l’Azienda ASL Toscana sud est. Alla cerimonia presente la Giunta Comunale, il Dg della ASL TSE Marco Torr e, la consigliera regionale Roberta Casini, direttore del distretto sanitario della Valdichiana Roberto Francini e tante persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo ambulatorio medico a Pozzo della Chiana è realtà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo ambulatorio medico nella frazione di Cocumola: inaugurato il presidio sanitarioCOCUMOLA (Minervino di Lecce) - È stato inaugurato nella giornata di ieri il nuovo ambulatorio medico in via Manzoni, nella frazione di Cocumola, a... Sinergia tra Comune, Ausl e quartiere: inaugurato nell'ex scuola il nuovo ambulatorio del medico di baseHa preso ufficialmente avvio, nei locali dell’ex scuola di Macerone in via Cesenatico 5735, nel quartiere Al Mare, la nuova esperienza...